Українська легкоатлетка присвятила медаль чемпіонату Європи своїй мамі, яку вбили російські окупанти

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник прокоментувала завоювання "бронзи" на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні, який завершився у Стамбулі (Туреччина).

Медаль континентальної першості 28-річна спортсменка присвятила своїй мамі, яка загинула внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку в Харкові, здійсненого вранці 18 серпня 2022 року.

"Знаєте, я радію, що у мене є медаль. Але розумію, що це не той результат. Дуже сподівалася, що буде три медалі, бо три українки у фіналі. І я мала надію, що будуть усі на подіумі, а хто на якому місці – як бог дасть. Але, на жаль, тільки дві медалі. Я ж тільки на одне місце піднялася вище – це моя праця. Розумію, що треба працювати далі, ще більше. Якось нема емоцій? Я ще не розумію, що це сталося.

Ми захищаємо честь нашої країни, наш прапор. Знаєте, у голові тільки флешбеки: те, що відбувається вдома, що у нас війна. І тільки це. Сказати, що радість на 100% – не можу так сказати. Бо усе це всередині – тільки біль. І це, мабуть, єдине, що підштовхує працювати і захищати нашу країну. Наші воїни захищають на фронті, а ми – на спортивному фронті. Поки ми маємо таку змогу, ми це робимо.

Звісно, хочу присвятити медаль. Я думаю, що... Думаю, мама радіє, бачить і допомагає мені. Хочу присвятити медаль їй, щоб вона була поруч", – сказала Табашник в інтерв'ю Суспільне Спорт.

На Євро-2023 з легкої атлетики в приміщенні збірна України здобула чотири медалі: одне "золото", одне "срібло" та дві "бронзи".

У жіночих стрибках у висоту Ярослава Магучіх завоювала золото, а Катерина Табашник – "бронзу". У чоловічих стрибках у висоту Андрій Проценко виграв "срібло". Також Роман Кокошко став бронзовим призером у штовханні ядра.

Читайте також:

У фіналі здолала росіянку: Костюк виграла дебютний титул WTA і присвятила його захисникам України

Україна виборола ще три медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Катарі

Український фристайліст вдруге поспіль виграв "золото" на етапі Кубка світу з лижної акробатики