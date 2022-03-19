Українська легкоатлетка - про готовність захищати батьківщину: Краще помремо, ніж жуватимемо шмарклі

Анна Плотіцина рішуче налаштована боронити свою країну.

Українська легкоатлетка Анна Плотіцина висловила свою патріотичну позицію щодо війни з Російською Федерацією.

Бігунка подякувала українській армії та наголосила, що українці повинні підтримути один одного, аби разом захистити свою землю від російських окупантів.

"Ми всі такі: краще помремо, але будемо захищати Україну, ніж дивитимемося й жуватимемо шмарклі. Дякую українському народу, що ми такі є. Зараз уже неважливо нічого крім нашої підтримки один одному, крім світової підтримки.

Ми повинні прокидатися з цим, молитися Богу. Перемога буде за нами. Дякую українській армії. Дякую, що не відступили й так довго і мужньо стоїте й бороните нашу країну", - сказала Плотіцина в інтерв'ю ФЛАУ.

Зараз Плотіцина захищає честь України на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні. Анна відібралася до півфіналу в бігу на 60 метрів з бар'єрами.

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