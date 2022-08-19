Українська легкоатлетка спричинила фурор на трибунах зовнішнім виглядом під час Мультиспортивного Євро-2022: відео

Українська метальниця молота Ірина Климець викликала справжнє захоплення у вболівальників на трибунах під час Мультиспортивного Чемпіонату Європи-2022, який триває в Мюнхені.

27-річна уродженка Волині вийшла під час традиційного представлення спортсменів на виступ у національному українському образі – на голові був жовто-синій вінок, а у волосся були вплетені стрічки, такого ж кольору.

Побачивши таке, весь стадіон почав аплодувати Климець. Як наслідок, спортсменка була приємно здивована таким теплим вітанням і помахала глядачам у відповідь.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

Окрім ефектної появи, Климець ще й досить гідно виступила. Незважаючи на те, що легкоатлетка залишилася без медалей і посіла шосте місце, вона встановила рекорд України. Климець кинула снаряд на 68,18 м.

Як наслідок, цей результат став найкращим в історії виступів українок у фіналах чемпіонатів Європи з метання молота. Попередній рекорд належав Ірині Секачовій і тримався з 2006 року.

"Я задоволена місцем насамперед, хочеться як завжди вище, хочеться медалі. Але шоста, я дуже рада, що потрапила у фінал. Як я казала, диво сталося. Змогла покращити свої метри, 69 метрів, шосте місце - на даний момент я задоволена, гарне місце, фіналістка. На минулому Євро я була 11-ю в фіналі, цього разу - шоста, наступного треба уже медаль, найвищого гатунку (сміється).

Ви чули як нас вітали, як мене пдітримували? Дуже багато фото зі мною робили. Крута атмосфера, крутий стадіон. Дуже дякую усім, хто мене підтримує, писали смс. Ми стараємося прославляти нас, прославляти Україну, показувати, що ми українці - найсильніші, незважаючі ні на що. І будемо доводити", - цитує слова Климець "Суспільне Спорт".

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