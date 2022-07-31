Українська легкоатлетка виборола "срібло" на етапі континентального туру в Італії

Єдина представниця України на цих змаганнях здобула срібну нагороду у бігу на дистанції 400 метрів.

Карпюк подолала дистанцію за 53,10 секунди, поступившись лише бронзовій призерці Олімпіади-2020 і срібній медалістці чемпіонату світу-2022 у естафеті - Джунелл Бромфілд із Ямайки.

Результат переможниці - 52,35 секунди. Бронзову медаль виграла представниця Словаччини Александра Безекова - 54,27 секунди.

Для 27-річної української легкоатлетки це був шостий старт сезону, на якому вона змагалася в цій дисципліні. До цього вона перемагала на турнірах у Конельяно, Сааріярві й Чула-Вісті, а також була другою в Еспоо.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2022 в американському Юджині Карпюк виступала в складі жіночої естафети 4х400 м, проте наша команда не зуміла вийти до фіналу.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала 62 нагороди та увійшла до топ-3 медального заліку Європейських університетських ігор.

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