Українська легкоатлетка виграла "срібло" в стрибках у висоту з жердиною на турнірі в Італії

Яна Гладійчук виборола для України медаль у секторі стрибків з жердиною на турнірі серії Continental Tour в італійському Гроссето.
29-річна українська стрибунка з жердиною виграла срібну нагороду, взявши висоту 4,47 м. На цих же змаганнях в Італії перемогу в стрибках у висоту здобула українка Ірина Геращенко.
У секторі стрибків з жердиною Гладійчук показала другий результат. Вона поступилася лише норвежці Лене Ретціус, якій підкорилася планка у 4,52 м.
"Бронза" дісталася італійці Елізі Молінароло, яка змогла взяти висоту 4.42 м.
Зазначимо, що на цих змаганнях Гладійчук зупинилася в кроці від особистого рекорду. Свій найкращий результат у кар'єрі на відкритому повітрі українка встановила минулого року на турнірі в Сербії - 4.50 м.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські байдарочники здобули "золото" на Кубку світу з веслування в Чехії.
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