Українська легкоатлетка виграла турнір у Німеччині та звернулася з меседжем щодо війни проти Росії

Українська легкоатлетка виграла турнір у Німеччині та звернулася з меседжем щодо війни проти Росії

Українка Яна Гладійчук виборола "золото" в секторі стрибків з жердиною на змаганнях у німецькому Реклінгаузені.

29-річна українська стрибунка з жердиною, яка нещодавно стала срібною призеркою турніру в італійському Гроссето, цього разу стала найкращою на змаганнях у Німеччині.

Гладійчук стала єдиною, кому підкорилася висота 4.30 метра. Вона на десять сантиметрів перевершила результат володарки "срібла" Керолайн Бонд Голм з Данії. Замкнула трійку призерок шведка Мікаела Меєр.

Для українки це перша від 2020 року перемога на турнірах, що відбуваються на відкритому повітрі. Востаннє вона ставала переможницею чемпіонату балканських країн у Румунії - тоді Яна виконала стрибок на 4.40 метра.

Після завершення змагань Гладійчук звернулася до світової спільноти, закликавши активніше допомагати Україні боротися з російськими загарбниками.

"Будь ласка, пам'ятайте, Україна потребує більшої підтримки", - цитує слова легкоатлетки німецьке видання Marler Zeitung.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині.

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