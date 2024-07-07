Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років.

У неділю, 7 липня, українка Ярослава Магучіх у Парижі під час змагань на етапі Діамантової ліги встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. Українській легкоатлетці підкорилася висота 2,10 м.

Про це повідомляє “Суспільне”.

У боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс українська стрибунка у висоту встановила два поспіль рекорди. Спершу вона взяла висоту 2,07 м (з другої спроби), оновивши особистий рекорд, а потім з першої ж спроби подолала планку 2,10 м, встановивши світовий рекорд.

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній рекорд було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою, яка взяла висоту 2,09 м.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Wimbledon 2024 року.

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