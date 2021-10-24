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Українська легкоатлетка захопила спекотним знімком у бікіні: зірковий чоловік зізнався їй у коханні

Українська легкоатлетка захопила спекотним знімком у бікіні: зірковий чоловік зізнався їй у коханні

instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук не хоче прощатися з літом.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка раніше вразила шанувальників розкішним бюстом, продовжує дивувати своїм прекрасним тілом.

26-річна стрибунка в довжину опублікувала гаряче фото в білосніжному бікіні.

"Я люблю зиму, але лише декілька днів у рік, і тоді коли на лижах. Тому хочу назад в літо або туди де ще досі тепло", - написала спортсменка під знімком.

© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh

"Кохаю", - прокоментував фото красуні її чоловік, дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо плавець Михайло Романчук, який відмовився їхати на Чемпіонат Європи до Росії.

  • Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.
  • Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
  • На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.

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Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук спокусливо розпласталася перед камерою в купальнику

© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh
© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh
© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh
© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh
© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh
© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh / ©
instagram.com/marynabekh
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