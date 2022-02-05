Українська лижниця фінішувала з закривавленним обличчям на Олімпіаді-2022: відео

Вона могла впасти, проте точна причина досі невідома.

Досить невдало розпочалися зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні для української лижниці - Вікторії Олех.

Окрім не надто вдалого результату (60 місце, прим.), 28-річна спортсменка дісталася фінішу з закривавленним обличчям.

Під час завершення гонки в українки було видно, що кров'ю виявився забрудненим і комбінезон. Коментатори не змогли назвати причини такої ситуації, припустивши, що, можливо, Олех десь упала на дистанції. Водночас, вони зазначили, що жодних інцидентів під час гонки в ефірі показано не було.

До вашої уваши фініш Олех.

Додамо, що "золото" в лижних перегонах (жіночий скіатлон) виграла норвежка Тереза Йохауг. Вона офіційно стала першою олімпійською чемпіонкою зимової Олімпіади-2022. Найкращий результат серед українок показала Марина Анцибор. Вона посіла 56-те місце.

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