Українська лижниця виграла "золото" Паралімпійських ігор-2022

Це вже четверта медаль найвищого гатунку для "синьо-жовтих" на змаганнях.

Збірна України продовжує яскраво виступати на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, у третій змагальний день скарбничка "синьо-жовтих" поповнилася "золотом" лижниці - Оксани Шишкової. 30-річна уродженка Харкова стала переможницею лижної гонки на 15 км для людей із порушенням зору.

Зазначимо, що для Шишкової це друге "золото" на поточних Іграх. Раніше вона виграла біатлонну гонку, а тепер тріумфувала у лижах. Шишкова показала час 51,09 хвилин. Ще одна українка Наталія Ткаченко фінішувала на п'ятому місці.

Шишкова випередила найближчу суперницю із Німеччини майже на одну хвилину. "Срібло" якраз здобула Лінн Казмаєр. Цікаво, що Шишкова була на п'єдесталі одразу з двома представницями Німеччини. Трійку призерок замкнула Леоні Вальтер.

Після цієї перемоги Україна має в своєму активі вісім медалей - чотири "золота", три "срібла" та одну "бронзу". Це дозволяє посідати друге місце в загальному командному заліку. Першим йде Китай;

До цього всі медалі українцями були здобуті в парабіатлоні.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні через вторгнення до України.