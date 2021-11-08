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Українська NAVI сенсаційно перемогла у Major-турнірі з CS:GO в Стокгольмі, заробивши $1 млн

Українська NAVI сенсаційно перемогла у Major-турнірі з CS:GO в Стокгольмі, заробивши $1 млн

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Снайпер Олександр "s1mple" Костильов став MVP PGL Major Stockhoml 2021 за версією HLTV.

Українська NAVI в неділю, 7 листопада, стала чемпіоном турніру PGL Major Stockholm 2021 із CS:GO, обігравши у фіналі команду G2 з рахунком 2:0.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зазначається, що наші кіберспортсмени s1mple, B1t із росіянами electronic, Boombl4 і Perfecto стали першою командою в історії CS:GO, яка виграла мейджор без жодної поразки. За перемогу вони отримали мільйон доларів.

Матч відбувся у форматі best-of-3. Маппул фіналу: Ancient, Nuke та Mirage. Пік G2 Ancient забрали NAVI із рахунком 16:11, а пік NAVI Nuke українська команда взяла у другому овертаймі з рахунком 22:19.

За фіналом турніру у піку стежили рекордні понад 2,5 млн глядачів. Зауважимо, що для NAVI ця перемога стала першою в історії: раніше команда тричі програла у вирішальних матчах.

Тим часом снайпер NAVI Олександр "s1mple" Костильов став MVP PGL Major Stockhoml 2021 за версією HLTV, зробивши у гранд-фіналі 72 вбивства за 41 смерть.

Підсумковий рейтинг Костильова склав 1,49. Для кіберспортсмена це вже шоста медаль MVP у цьому році та сімнадцята за всю кар'єру.

"Я дотримався свого слова, я виграв мейджор з найкращим клубом у світі і з найкращими людьми, з якими я коли-небудь грав. Дякую за вашу підтримку, це найкраще, що траплялося зі мною", - вказав Олександр у своєму мікроблозі в Twitter.

Плей-офф PGL Major Stockholm 2021 тривав від 4 до 7 листопада. Призовий фонд турніру скла 2,2 мільйона доларів. 

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