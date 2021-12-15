Українська олімпійська чемпіонка презентувала спільний проєкт з "подругою" Путіна на російському ТБ (відео)

Серебрянська опинилася в епіценті скандалу.

Російська олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, колишня депутатка Держдуми РФ, а також голова ради директорів холдингу "Национальная медиагруппа" Аліна Кабаєва взяла участь у шоу "Вечерний Ургант", запис якого вийшов на російському "Первом канале" увечері 14 грудня.

Неочікувано компанію Кабаєвій, якій приписують роман з президентом РФ, склала українська олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська.

Разом з іншими російськими гімнастками вони презентували спільний проєкт – турнір із художньої гімнастики "Небесная грация", який буде проводитися у Москві.

Зазначимо, що у коментарях російській пресі українка називає Кабаєву своєю подругою та всіляко вихваляє її.

"Я пам'ятаю її як молодшу подругу, коли ми готувалися у складі збірної Радянського Союзу. Вона завжди була дуже доброзичливою та усміхненою. Це дуже приваблювало. Вона мала очевидне лідерство на перших Олімпійських іграх, але сталася випадковість – обруч вилетів з рук, це може статися з кожним. Попри все це вона протрималася наступний цикл – для художньої гімнастики це дуже складно. І стала олімпійською чемпіонкою! Аліна не опустила руки, у мене це викликає величезну повагу. Це для мене показник справжнього характеру", - говорить Серебрянська.

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