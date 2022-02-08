Українська олімпійська чемпіонка з біатлону завершила виступи на Іграх-2022 в Пекіні: названо причину

Українська олімпійська чемпіонка з біатлону завершила виступи на Іграх-2022 в Пекіні: названо причину

Заміну їй вже знайдено.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко достроково припиняє участь на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це в коментарі Champion.com.ua повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запоморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку.

Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина", - зазначив Бринзак.

Нещодавно Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці на ОІ-2022. Валя встигла провести змішану естафету на змаганнях, де "синьо-жовті" посіли 13 місце.

Для 36-річної Семеренко Олімпіада в Пекіні стала п'ятою в кар'єрі. 2014 року Валентина в складі естафетної четвірки здобула історичну перемогу в Сочі.

Додамо, що раніше українська жіноча команда з біатлону через позитивні тести на COVID-19 втратила капітана Олени Білосюк та Дар'ю Блашко.

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