Українська паралімпійка зі світовим рекордом виграла чемпіонат світу з паверліфтингу

Шевчук підкорилася вага майже у 2,5 рази більше неї самої.
Українка Мар'яна Шевчук виграла чемпіонат світу з парапауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.
У третій спробі вона взяла 133,5 кг, побивши свій світовий рекорд (132 кг), який вона встановила на етапі Кубка світу у Тбілісі в травні 2021 року.
Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу з пауерліфтингу. Вперше вона виграла світову першість у 2019 році.
New WORLD RECORD for Mariana Shevchuk!— #ParaPowerlifting (@Powerlifting) November 30, 2021
She lifts 133,5kg in her final attempt! #Tbilisi2021 | #ParaPowerlifting | @Paralympics | @ukrparalympic pic.twitter.com/y9rOcINKN6
- Срібло виборола спортсменка з Туреччини Бесра Думан з результатом 121 кг. Бронзовою призеркою стала росіянка Тамара Подпальная (120 кг)
- У серпні Мар'яна Шевчук стала паралімпійською чемпіонкою у Токіо. Спортсменка підняла 125 кг.
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