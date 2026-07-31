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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українська Прем’єр-ліга повертається: новий сезон на Київстар ТБ Актуально

31 липня стартує новий сезон Української Прем’єр-ліги 2026/27. Усі матчі чемпіонату традиційно будуть доступні на Київстар ТБ, зокрема на телеканалі UPL.TV.

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Українська Прем’єр-ліга повертається: новий сезон на Київстар ТБ

Новий сезон відкриває ще одну боротьбу за чемпіонство, єврокубкові місця та збереження прописки в елітному дивізіоні. До старту чемпіонату частина українських клубів уже встигла розпочати виступи в єврокубках, а тепер увага вболівальників знову буде прикута до матчів Української Прем’єр-ліги.

Перший тур розпочнеться 31 липня матчем «Зоря» — «Колос». Упродовж стартового вікенду свої поєдинки також проведуть «Шахтар», «Полісся», «Карпати», ЛНЗ, «Кривбас» та інші учасники чемпіонату.

На Київстар ТБ доступні не лише матчі Української Прем’єр-ліги, а й трансляції Англійської Прем’єр-ліги, Німецької Бундесліги, Формули-1, тенісних турнірів та інших спортивних подій.

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ доступні 35 телеканалів, тож кожен уболівальник зможе знайти трансляції на свій смак.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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