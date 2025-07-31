Українська Прем'єр-ліга повертається: усі матчі на Київстар ТБ

Дивіться всі матчі УПЛ-2025/26 на Київстар ТБ

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У серпні розпочинається новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2025/26. Усі матчі чемпіонату традиційно будуть доступні на платформі Київстар ТБ, зокрема на телеканалі UPL.TV.

Новий сезон обіцяє ще більше інтриги. Деякі клуби вже розпочали свій шлях у єврокубках, а до УПЛ приєдналися одразу чотири нові учасники. Три з них – "Кудрівка", "СК Полтава" та "Епіцентр" – дебютують в елітному дивізіоні, тоді як "Металіст 1925" повертається до Прем'єр-ліги.

Київстар ТБ стала першою ОТТ-платформою, яка розпочала транслювати телеканал UPL.TV ще в лютому 2024 року. За перший рік існування канал став одним з найпопулярніших у розділі "Спорт". До слова, платформа кіно та телебачення Київстар ТБ оновила цей розділ, тож користувачі тепер можуть зручно переглядати розклад трансляцій та результати матчів.

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Вже 1 серпня розпочнеться новий сезон української Прем'єр-ліги. Цього року боротьба за чемпіонство обіцяє бути ще гострішою: "Динамо" захищатиме титул, "Шахтар" з новим тренером має амбітні плани повернути лідерство, а "Олександрія" – тогорічний віцечемпіон – оновлюється після кадрових змін.

Впродовж вихідних свої ігри проведуть також інші учасники чемпіонату. Серед найцікавіших протистоянь – зустріч "Епіцентру" з донецьким "Шахтарем" та виїзний матч чинного чемпіона – київського "Динамо".

На платформі Київстар ТБ доступні не лише матчі УПЛ, а й ігри англійської Прем'єр-ліги, Кубка Англії, Кубка Ліги, польської Екстракляси, німецької Бундесліги, Бундесліги-2, бельгійської Ліги Жупіле, Кубка Бельгії, Саудівської Про-ліги та інші спортивні події на каналах UPL.TV, SetantaSports, SetantaSports+, а також ексклюзивно на SetantaSports Premium.

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак. Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти.

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