Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 11-го туру, таблиця

"Кривбас" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Від 30 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочався у п'ятницю, 30 жовтня: "Шахтар" переміг "Оболонь".

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У суботу, 31 жовтня, "Чорноморець" обіграв "Верес", а "Лівий Берег" зустрінеться з "Буковиною".

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У неділю, 1 листопада, "Полісся" зійдеться з "Колосом", а а ЛНЗ прийме "Харків".

Завершиться тур у понеділок, 2 листопада: "Кривбас" зіграє проти "Динамо", "Зоря" побореться з "Епіцентром" а "Карпати" прийматимуть "Кудрівку".

Розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 30 жовтня

18:00 "Шахтар" — "Оболонь" — 2:0

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Субота, 31 жовтня

13:00 "Верес" — "Чорноморець" — 1:3

13:00 "Лівий Берег" — "Буковина"

Неділя, 1 листопада

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13:00 "Колос" — "Полісся"

13:00 ЛНЗ — "Харків"

Понеділок, 2 листопада

13:00 "Кривбас" — "Динамо"

13:00 "Зоря" — "Епіцентр"

18:00 "Карпати" — "Кудрівка"

Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.

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