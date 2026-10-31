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Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 11-го туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 11-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 30 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочався у п'ятницю, 30 жовтня: "Шахтар" переміг "Оболонь".
У суботу, 31 жовтня, "Чорноморець" обіграв "Верес", а "Лівий Берег" зустрінеться з "Буковиною".
У неділю, 1 листопада, "Полісся" зійдеться з "Колосом", а а ЛНЗ прийме "Харків".
Завершиться тур у понеділок, 2 листопада: "Кривбас" зіграє проти "Динамо", "Зоря" побореться з "Епіцентром" а "Карпати" прийматимуть "Кудрівку".
Розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
П'ятниця, 30 жовтня
18:00 "Шахтар" — "Оболонь" — 2:0
Субота, 31 жовтня
13:00 "Верес" — "Чорноморець" — 1:3
13:00 "Лівий Берег" — "Буковина"
Неділя, 1 листопада
13:00 "Колос" — "Полісся"
13:00 ЛНЗ — "Харків"
Понеділок, 2 листопада
13:00 "Кривбас" — "Динамо"
13:00 "Зоря" — "Епіцентр"
18:00 "Карпати" — "Кудрівка"
Таблиця УПЛ після 10-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.