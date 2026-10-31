ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 11-го туру, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків 11-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Кривбас" — "Динамо"

"Кривбас" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Від 30 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочався у п'ятницю, 30 жовтня: "Шахтар" переміг "Оболонь".

У суботу, 31 жовтня, "Чорноморець" обіграв "Верес", а "Лівий Берег" зустрінеться з "Буковиною".

У неділю, 1 листопада, "Полісся" зійдеться з "Колосом", а а ЛНЗ прийме "Харків".

Завершиться тур у понеділок, 2 листопада: "Кривбас" зіграє проти "Динамо", "Зоря" побореться з "Епіцентром" а "Карпати" прийматимуть "Кудрівку".

Розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 30 жовтня

18:00 "Шахтар" — "Оболонь" — 2:0

Субота, 31 жовтня

13:00 "Верес" — "Чорноморець" — 1:3

13:00 "Лівий Берег" — "Буковина"

Неділя, 1 листопада

13:00 "Колос" — "Полісся"

13:00 ЛНЗ — "Харків"

Понеділок, 2 листопада

13:00 "Кривбас" — "Динамо"

13:00 "Зоря" — "Епіцентр"

18:00 "Карпати" — "Кудрівка"

Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 10-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie