- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 12-го туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 12-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 8 листопада відбудуться матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 листопада: "Оболонь" прийме "Лівий Берег", а "Полісся" поміряється силами з "Вересом".
У суботу, 7 листопада, "Кудрівка" побореться з "Чорноморцем", "Епіцентр" зійдеться з "Кривбасом", а "Харків" зіграє з "Карпатами".
У неділю, 8 листопада, "Буковина" зустрінеться з "Колосом", "Зоря" протистоятиме ЛНЗ, а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть гранди вітчизняного футболу — "Шахтар" і "Динамо".
На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".
Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
П'ятниця, 6 листопада
Київ, "Оболонь Арена"
13:00. "Оболонь" — "Лівий Берег"
Житомир, Центральний міський стадіон "Полісся"
13:00. "Полісся" — "Верес"
Субота, 7 листопада
Рівне, стадіон "Авангард"
13:00. "Кудрівка" — "Чорноморець"
Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва
13:00. "Епіцентр" — "Кривбас"
Київська область, "Арена Лівий Берег"
13:00. "Харків" — "Карпати"
Неділя, 8 листопада
Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва
13:00. "Буковина" — "Колос"
Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
13:00. "Зоря" — ЛНЗ
Львів, "Арена Львів"
18:00. "Шахтар" — "Динамо"
Таблиця УПЛ після 11-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй.