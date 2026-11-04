Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 12-го туру, таблиця

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Від 6 до 8 листопада відбудуться матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 листопада: "Оболонь" прийме "Лівий Берег", а "Полісся" поміряється силами з "Вересом".

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У суботу, 7 листопада, "Кудрівка" побореться з "Чорноморцем", "Епіцентр" зійдеться з "Кривбасом", а "Харків" зіграє з "Карпатами".

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У неділю, 8 листопада, "Буковина" зустрінеться з "Колосом", "Зоря" протистоятиме ЛНЗ, а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть гранди вітчизняного футболу — "Шахтар" і "Динамо".

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".

Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ

П'ятниця, 6 листопада

Київ, "Оболонь Арена"

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13:00. "Оболонь" — "Лівий Берег"

Житомир, Центральний міський стадіон "Полісся"

13:00. "Полісся" — "Верес"

Субота, 7 листопада

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Рівне, стадіон "Авангард"

13:00. "Кудрівка" — "Чорноморець"

Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва

13:00. "Епіцентр" — "Кривбас"

Київська область, "Арена Лівий Берег"

13:00. "Харків" — "Карпати"

Неділя, 8 листопада

Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва

13:00. "Буковина" — "Колос"

Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

13:00. "Зоря" — ЛНЗ

Львів, "Арена Львів"

18:00. "Шахтар" — "Динамо"

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй.

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