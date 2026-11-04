ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 12-го туру, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків 12-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Від 6 до 8 листопада відбудуться матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 листопада: "Оболонь" прийме "Лівий Берег", а "Полісся" поміряється силами з "Вересом".

У суботу, 7 листопада, "Кудрівка" побореться з "Чорноморцем", "Епіцентр" зійдеться з "Кривбасом", а "Харків" зіграє з "Карпатами".

У неділю, 8 листопада, "Буковина" зустрінеться з "Колосом", "Зоря" протистоятиме ЛНЗ, а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть гранди вітчизняного футболу — "Шахтар" і "Динамо".

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".

Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ

П'ятниця, 6 листопада

Київ, "Оболонь Арена"

13:00. "Оболонь" — "Лівий Берег"

Житомир, Центральний міський стадіон "Полісся"

13:00. "Полісся" — "Верес"

Субота, 7 листопада

Рівне, стадіон "Авангард"

13:00. "Кудрівка" — "Чорноморець"

Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва

13:00. "Епіцентр" — "Кривбас"

Київська область, "Арена Лівий Берег"

13:00. "Харків" — "Карпати"

Неділя, 8 листопада

Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва

13:00. "Буковина" — "Колос"

Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

13:00. "Зоря" — ЛНЗ

Львів, "Арена Львів"

18:00. "Шахтар" — "Динамо"

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 11-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie