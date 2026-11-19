Уболівальники "Шахтаря" / © ФК Шахтар

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Від 20 до 23 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 листопада: "Шахтар" зустрінеться з "Лівим Берегом".

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У суботу, 21 листопада, "Кривбас" прийме "Кудрівку", "Харків" позмагається з "Колосом", а "Карпати" поміряються силами із "Зорею".

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У неділю, 22 листопада, "Верес" зіграє з "Буковиною", а "Динамо" прийме "Оболонь".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь".

Завершиться тур у понеділок, 23 листопада: "Чорноморець" зійдеться з "Епіцентром", а ЛНЗ побореться з "Поліссям".

Розклад і результати матчів 13-го туру УПЛ

П'ятниця, 20 листопада

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Львів, "Арена Львів"

18:00. "Шахтар" — "Лівий Берег"

Субота, 21 листопада

Кривий Ріг, стадіон "Гірник"

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13:00. "Кривбас" — "Кудрівка"

Ковалівка, стадіон "Колос"

13:00. "Колос" — "Харків"

Львів, стадіон "Україна"

18:00. "Карпати" — "Зоря"

Неділя, 22 листопада

Рівне, стадіон "Авангард"

13:00. "Верес" — "Буковина"

Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

13:00. "Динамо" — "Оболонь"

Понеділок, 23 листопада

Одеса, стадіон "Чорноморець"

13:00. "Чорноморець" — "Епіцентр"

Черкаси, "Черкаси-Арена"

13:00. ЛНЗ — "Полісся"

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / © УПЛ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Зазначимо, що минулого сезону чемпіоном УПЛ став "Шахтар". Друге місце посів ЛНЗ, третє — "Полісся", а "Динамо" фінішувало четвертим.

Раніше повідомлялося, що збірна України з рекордом перемогла Грузію та зберегла місце у дивізіоні B Ліги націй.

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