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Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 13-го туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 13-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 23 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 листопада: "Шахтар" зустрінеться з "Лівим Берегом".
У суботу, 21 листопада, "Кривбас" прийме "Кудрівку", "Харків" позмагається з "Колосом", а "Карпати" поміряються силами із "Зорею".
У неділю, 22 листопада, "Верес" зіграє з "Буковиною", а "Динамо" прийме "Оболонь".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь".
Завершиться тур у понеділок, 23 листопада: "Чорноморець" зійдеться з "Епіцентром", а ЛНЗ побореться з "Поліссям".
Розклад і результати матчів 13-го туру УПЛ
П'ятниця, 20 листопада
Львів, "Арена Львів"
18:00. "Шахтар" — "Лівий Берег"
Субота, 21 листопада
Кривий Ріг, стадіон "Гірник"
13:00. "Кривбас" — "Кудрівка"
Ковалівка, стадіон "Колос"
13:00. "Колос" — "Харків"
Львів, стадіон "Україна"
18:00. "Карпати" — "Зоря"
Неділя, 22 листопада
Рівне, стадіон "Авангард"
13:00. "Верес" — "Буковина"
Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
13:00. "Динамо" — "Оболонь"
Понеділок, 23 листопада
Одеса, стадіон "Чорноморець"
13:00. "Чорноморець" — "Епіцентр"
Черкаси, "Черкаси-Арена"
13:00. ЛНЗ — "Полісся"
Таблиця УПЛ після 12-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Зазначимо, що минулого сезону чемпіоном УПЛ став "Шахтар". Друге місце посів ЛНЗ, третє — "Полісся", а "Динамо" фінішувало четвертим.
Раніше повідомлялося, що збірна України з рекордом перемогла Грузію та зберегла місце у дивізіоні B Ліги націй.