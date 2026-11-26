"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Від 27 до 30 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 27 листопада: "Лівий Берег" зіграє з "Колосом".

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У суботу, 28 листопада, "Оболонь" зустрінеться із "Зорею", а "Динамо" прийме "Чорноморець".

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На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Чорноморець".

У неділю, 29 листопада, "Епіцентр" протистоятиме ЛНЗ, "Кривбас" побореться з "Вересом", а "Полісся" завітає у гості до "Карпат".

Завершиться тур у понеділок, 30 листопада: "Харків" зійдеться з "Кудрівкою", а "Шахтар" поміряється силами з "Буковиною".

Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ

П'ятниця, 27 листопада

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Київська область, "Арена Лівий Берег"

13:00. "Лівий Берег" — "Колос"

Субота, 28 листопада

Ковалівка, стадіон "Колос"

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13:00. "Оболонь" — "Зоря"

Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

13:00. "Динамо" — "Чорноморець"

Неділя, 29 листопада

Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва

13:00. "Епіцентр" — ЛНЗ

Кривий Ріг, стадіон "Гірник"

13:00. "Кривбас" — "Верес"

Львів, стадіон "Україна"

18:00. "Карпати" — "Полісся"

Понеділок, 30 листопада

Рівне, стадіон "Авангард"

13:00. "Кудрівка" — "Харків"

Львів, "Арена Львів"

18:00. "Шахтар" — "Буковина"

Таблиця УПЛ після 13-го туру

Таблиця УПЛ після 13-го туру / © УПЛ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Зазначимо, що минулого сезону чемпіоном УПЛ став "Шахтар". Друге місце посів ЛНЗ, третє — "Полісся", а "Динамо" фінішувало четвертим.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

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