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Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів 14-го туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 14-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 до 30 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочнеться у п'ятницю, 27 листопада: "Лівий Берег" зіграє з "Колосом".
У суботу, 28 листопада, "Оболонь" зустрінеться із "Зорею", а "Динамо" прийме "Чорноморець".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Чорноморець".
У неділю, 29 листопада, "Епіцентр" протистоятиме ЛНЗ, "Кривбас" побореться з "Вересом", а "Полісся" завітає у гості до "Карпат".
Завершиться тур у понеділок, 30 листопада: "Харків" зійдеться з "Кудрівкою", а "Шахтар" поміряється силами з "Буковиною".
Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ
П'ятниця, 27 листопада
Київська область, "Арена Лівий Берег"
13:00. "Лівий Берег" — "Колос"
Субота, 28 листопада
Ковалівка, стадіон "Колос"
13:00. "Оболонь" — "Зоря"
Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
13:00. "Динамо" — "Чорноморець"
Неділя, 29 листопада
Кам'янець-Подільський, стадіон імені Тонкочеєва
13:00. "Епіцентр" — ЛНЗ
Кривий Ріг, стадіон "Гірник"
13:00. "Кривбас" — "Верес"
Львів, стадіон "Україна"
18:00. "Карпати" — "Полісся"
Понеділок, 30 листопада
Рівне, стадіон "Авангард"
13:00. "Кудрівка" — "Харків"
Львів, "Арена Львів"
18:00. "Шахтар" — "Буковина"
Таблиця УПЛ після 13-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Зазначимо, що минулого сезону чемпіоном УПЛ став "Шахтар". Друге місце посів ЛНЗ, третє — "Полісся", а "Динамо" фінішувало четвертим.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.