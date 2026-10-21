Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів десятого туру, таблиця

Уболівальники "Шахтаря" / © ФК Шахтар

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Від 23 до 25 жовтня відбудуться матчі десятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 23 жовтня: "Полісся" прийме "Оболонь", "Верес" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" позмагається з "Кудрівкою".

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На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Кудрівка".

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У суботу, 24 жовтня, ЛНЗ завітає у гості до "Лівого Берега", "Епіцентр" прийматиме "Харків", а "Шахтар" побореться із "Зорею".

Завершиться тур у неділю, 25 жовтня: "Буковина" поміряється силами з "Кривбасом", а "Чорноморець" зійдеться з "Карпатами".

Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ

П'ятниця, 23 жовтня

13:00 "Полісся" — "Оболонь"

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13:00 "Верес" — "Колос"

13:00 "Динамо" — "Кудрівка"

Субота, 24 жовтня

13:00 "Лівий Берег" — ЛНЗ

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13:00 "Епіцентр" — "Харків"

18:00 "Шахтар" — "Зоря"

Неділя, 25 жовтня

13:00 "Буковина" — "Кривбас"

13:00 "Чорноморець" — "Карпати"

Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що визначено дати і час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України.

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