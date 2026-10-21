ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів десятого туру, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків 10-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Уболівальники "Шахтаря"

Уболівальники "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Від 23 до 25 жовтня відбудуться матчі десятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 23 жовтня: "Полісся" прийме "Оболонь", "Верес" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" позмагається з "Кудрівкою".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Кудрівка".

У суботу, 24 жовтня, ЛНЗ завітає у гості до "Лівого Берега", "Епіцентр" прийматиме "Харків", а "Шахтар" побореться із "Зорею".

Завершиться тур у неділю, 25 жовтня: "Буковина" поміряється силами з "Кривбасом", а "Чорноморець" зійдеться з "Карпатами".

Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ

П'ятниця, 23 жовтня

13:00 "Полісся" — "Оболонь"

13:00 "Верес" — "Колос"

13:00 "Динамо" — "Кудрівка"

Субота, 24 жовтня

13:00 "Лівий Берег" — ЛНЗ

13:00 "Епіцентр" — "Харків"

18:00 "Шахтар" — "Зоря"

Неділя, 25 жовтня

13:00 "Буковина" — "Кривбас"

13:00 "Чорноморець" — "Карпати"

Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що визначено дати і час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie