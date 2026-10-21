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Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів десятого туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 10-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 23 до 25 жовтня відбудуться матчі десятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочнеться у п'ятницю, 23 жовтня: "Полісся" прийме "Оболонь", "Верес" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" позмагається з "Кудрівкою".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Кудрівка".
У суботу, 24 жовтня, ЛНЗ завітає у гості до "Лівого Берега", "Епіцентр" прийматиме "Харків", а "Шахтар" побореться із "Зорею".
Завершиться тур у неділю, 25 жовтня: "Буковина" поміряється силами з "Кривбасом", а "Чорноморець" зійдеться з "Карпатами".
Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ
П'ятниця, 23 жовтня
13:00 "Полісся" — "Оболонь"
13:00 "Верес" — "Колос"
13:00 "Динамо" — "Кудрівка"
Субота, 24 жовтня
13:00 "Лівий Берег" — ЛНЗ
13:00 "Епіцентр" — "Харків"
18:00 "Шахтар" — "Зоря"
Неділя, 25 жовтня
13:00 "Буковина" — "Кривбас"
13:00 "Чорноморець" — "Карпати"
Таблиця УПЛ після 9-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що визначено дати і час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України.