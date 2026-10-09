Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів восьмого туру, таблиця

Уболівальники "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Від 9 до 12 жовтня відбудуться матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочався у п'ятницю, 9 жовтня: "Шахтар" розгромив "Верес".

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У суботу, 10 жовтня, "Оболонь" прийме "Кривбас", "Колос" зустрінеться з "Епіцентром", а "Чорноморець" позмагається з "Харковом".

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У неділю, 11 жовтня, ЛНЗ побореться з "Кудрівкою", "Динамо" прийматиме "Карпати", а "Полісся" поміряється силами з "Буковиною".

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Карпати".

Завершиться тур у понеділок, 12 жовтня, коли "Лівий Берег" зійдеться із "Зорею".

Розклад і результати матчів 8-го туру УПЛ

П'ятниця, 9 жовтня

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15:30 "Верес" — "Шахтар" — 0:3

Субота, 10 жовтня

13:00 "Оболонь" — "Кривбас"

13:00 "Колос" — "Епіцентр"

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13:00 "Чорноморець" — "Харків"

Неділя, 11 жовтня

13:00 ЛНЗ — "Кудрівка"

13:00 "Динамо" — "Карпати"

18:00 "Буковина" — "Полісся"

Понеділок, 12 жовтня

13:00 "Лівий Берег" — "Зоря"

Таблиця УПЛ після 7-го туру

Таблиця УПЛ після 7-го туру / © upl.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної України емоційно прокоментували поразку від Угорщини у Лізі націй.

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