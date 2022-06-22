Українська "русалонька" виграла свою вже третю нагороду на ЧС-2022 з водних видів спорту

Українська "русалонька" виграла свою вже третю нагороду на ЧС-2022 з водних видів спорту

Українська синхроністка Марта Федіна стала триразовою призеркою чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

Після "срібла" в технічному соло та "золота" в командній комбінації, 20-річна харків'янка здобула ще й срібну нагороду в довільній індивідуальній програмі.

Федіна отримала за свій виступ 93.8000 бала. "Золото" виграла японка Юкіко Інуї (95.3667), а "бронзу" - Євангелія Платаніоті з Греції - 91.7667.

Для Марти це друга в кар'єрі особиста нагорода чемпіонату світу й дев'ята загалом. До ЧС-2022 цього вона шість разів піднімалася на п'єдестал світової першості: двічі - в дуеті та чотири рази - в команді.

Таким чином, українська збірна здобула вже п'ять медалей чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, чотири з яких - у артистичному плаванні. Крім трьох нагород Федіної, "срібло" в технічному дуеті завоювали сестри Марина та Владислава Алексіїви. А Михайло Романчук став володарем "бронзи" в плаванні на 800 м вільним стилем.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Україна здобула четверту медаль чемпіонату Європи-2022 з фехтування.

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