Українська "русалонька" здобула історичне "золото" континентальної першості

У Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, на якому Марта Федіна виборола чергову медаль для України.

Українська синхроністка Марта Федіна здобула "золото" в артистичному плаванні у сольній програмі чемпіонат Європи з водних видів спорту.

Українка показала найкращий результат, набравши – 94.6633 бали.

Друге місце посіла представниця Італії Лінда Черруті (92.1000), а трійку найкращих замкнула представниця Австрії Васілікі Александрі (91.8333).

Зазначимо, що це нагорода стала історичною - це перший тріумф України в історії у цій дисципліні.

Нагадаємо, що хбірна України з артистичного плавання виборола "золото" у хайлайті на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у Римі.

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