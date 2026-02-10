Українська санкарка продемонструвала підтримку Гераскевичу під час свого заїзду на ОІ-2026

Олена Смага / © Associated Press

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фото вбитих російськими окупантами українських спортсменів.

Під час свого заїзду в четвертий змагальний день ОІ-2026 вона показала напис на рукавицях "Пам'ять не є порушенням".

Олена Смага / Суспільне Спорт

"Це був напис про те, що пам'ять не можна заборонити. Що пам'ять – це не політика, її не заборонити і не відняти. Хотіла таким чином підтримати Владислава Гераскевича, його команду. Він неймовірний. Це дуже сильний крок. Він молодець, і ми бачимо, що зараз довкола цього відбувається. Нам дуже шкода, що нас так мало підтримують, бо це не є поза правилами", – розповіла Смага про свій жест підтримки Гераскевича ексклюзивно для Суспільне Спорт.

Раніше Гераскевич попри заборону від МОК 10 лютого вийшов у "шоломі пам'яті" на друге тренування на Олімпійських іграх-2026.

До слова, президент НОК України Вадим Гутцайт припустив, що Гераскевича можуть дискваліфікувати, якщо він проігнорує заборону й все одно змагатиметься в цьому шоломі.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на першому тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

У відповідь МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку.

Крім того, МОК пояснив, чому заборонив Гераскевичу змагатися в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.