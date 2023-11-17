Українська щедрість: чемпіон ММА Амосов подарував супернику вишиванку перед захистом титулу (відео)

Ярослав Амосов вирішив на зважуванні вручити подарунок своєму майбутньому опоненту.
Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов відзначився красивим вчинком під час церемонії зважування напередодні титульного бою проти Джейсона Джексона.
30-річний український боєць прийшов на зважування у вишиванці та зробив своєму супернику з Ямайки символічний подарунок. Амосов презентував Джексону коробку, в якій лежала вишита сорочка.
Ямаєць з усмішкою на обличчі розгорнув пакунок, після чого суперники провели дуель поглядів та потиснули руки. Після цього Джексон продемонстрував свою ввічливість та ще раз подякував українцеві за подарунок.
THE MAIN EVENT! ✨— Bellator MMA (@BellatorMMA) November 16, 2023
Respect runs deep between welterweight champ @YaroslavAmosov and @TAKM_MMA. #Bellator301 | Friday, 9pm ET / 6pm PT | @SHOsports pic.twitter.com/CSOfyzbNpR
Поєдинок між Амосовим та Джексоном відбудеться у ніч проти 18 листопада в американському Чикаго. Бій за участю українського чемпіона стане головним івентом турніру Bellator 301.
У послужному списку Амосова 27 перемог у 27 поєдинках у змішаних єдиноборствах. Титул Bellator він завоював у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена.
У травні 2022 року Амосов повинен був провести бій із британцем Майклом Пейджем, проте відмовився від поєдинку та залишився в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення Ярослав вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.
Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).
На рахунку майбутнього суперника українця – Джейсона Джексона – 15 перемог і 4 поразки. У своєму останньому бою ямаєць у липні 2022 року здолав бразильця Дугласа Ліму.
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