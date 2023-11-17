Українська щедрість: чемпіон ММА Амосов подарував супернику вишиванку перед захистом титулу (відео)

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов відзначився красивим вчинком під час церемонії зважування напередодні титульного бою проти Джейсона Джексона.

30-річний український боєць прийшов на зважування у вишиванці та зробив своєму супернику з Ямайки символічний подарунок. Амосов презентував Джексону коробку, в якій лежала вишита сорочка.

Ямаєць з усмішкою на обличчі розгорнув пакунок, після чого суперники провели дуель поглядів та потиснули руки. Після цього Джексон продемонстрував свою ввічливість та ще раз подякував українцеві за подарунок.

Поєдинок між Амосовим та Джексоном відбудеться у ніч проти 18 листопада в американському Чикаго. Бій за участю українського чемпіона стане головним івентом турніру Bellator 301.

У послужному списку Амосова 27 перемог у 27 поєдинках у змішаних єдиноборствах. Титул Bellator він завоював у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена.

У травні 2022 року Амосов повинен був провести бій із британцем Майклом Пейджем, проте відмовився від поєдинку та залишився в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення Ярослав вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

На рахунку майбутнього суперника українця – Джейсона Джексона – 15 перемог і 4 поразки. У своєму останньому бою ямаєць у липні 2022 року здолав бразильця Дугласа Ліму.

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