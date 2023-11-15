Українська сенсація: Довбик опинився у символічній збірній відкриттів сезону Ла Ліги

Український форвард "Жирони" входить до топ-2 за результативними діями у поточному розіграші Примери.

Український нападник "Жирони" Артем Довбик потрапив до символічної збірної відкриттів сезону Ла Ліги-2023/24 за версією авторитетного видання Marca.

26-річний форвард збірної України, який лише влітку перебрався до чемпіонату Іспанії з "Дніпра-1", увійшов до списку з 11 гравців, що змусили гучно заговорити про себе.

Цього сезону Довбик провів 13 матчів за "біло-червоних" у Примері, в яких забив сім голів і віддав чотири асисти.

Наразі Артем посідає друге місце за системою "гол+пас" у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії. Більше результативних дій лише у зіркового півзахисника мадридського "Реала" Джуда Беллінгема (10+2).

Після 13-го туру "Жирона" (34 очки) очолює таблицю Ла Ліги, випереджаючи мадридський "Реал" на два бали. На третьому місці – "Барселона" (30). Четвертим йде "Атлетіко" (28 + гра в запасі).

Зазначимо, що у складі "Жирони" також виступає інший українець – півзахисник Віктор Циганков. Цього сезону в його активі 11 поєдинків у Примері, два голи та два асисти.

У наступному турі іспанського чемпіонату клуб Довбика і Циганкова 27 листопада прийме "Атлетик" Більбао.

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