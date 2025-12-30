- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська шахістка виграла "срібло" чемпіонату світу-2025 з бліцу
Анна Музичук стала призеркою чемпіонату світу з шахів.
Українська шахістка Анна Музичук виграла "срібло" чемпіонату світу-2025 з бліцу, який відбувся у катарській Досі.
Музичук фінішувала в топ-4 за підсумками основного раунду змагань, після чого у півфіналі обіграла нідерландку Елін Роберс.
У фіналі 35-річна українка поступилася представниці Казахстану Бібісарі Ассубаєвій.
Для Музичук це третя медаль на планетарних першостях з бліцу. 2019 року Анна також здобула "срібло", а 2016-го стала чемпіонкою світу.