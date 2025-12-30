ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Українська шахістка виграла "срібло" чемпіонату світу-2025 з бліцу

Анна Музичук стала призеркою чемпіонату світу з шахів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анна Музичук

Анна Музичук / fide_chess

Українська шахістка Анна Музичук виграла "срібло" чемпіонату світу-2025 з бліцу, який відбувся у катарській Досі.

Музичук фінішувала в топ-4 за підсумками основного раунду змагань, після чого у півфіналі обіграла нідерландку Елін Роберс.

У фіналі 35-річна українка поступилася представниці Казахстану Бібісарі Ассубаєвій.

Для Музичук це третя медаль на планетарних першостях з бліцу. 2019 року Анна також здобула "срібло", а 2016-го стала чемпіонкою світу.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie