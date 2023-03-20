Українська сноубордистка завоювала "золото" на заключному етапі Кубка Європи

Аннамарі Данча зупинилася за крок від перемоги в загальному заліку.

Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала володаркою "золота" на останньому етапі Кубка Європи 2022/23 в італійському місті Рачинес.

32-річна уродженка Закарпатської області виграла змагання з паралельного слалому.

У фіналі українка випередила швейцарку Флуріну Баетші на понад сім секунд.

Данча вперше в сезоні перемогла на етапі Кубка Європи в паралельному слаломі. Цього змагального року вона також виграла "золото" у змаганнях з паралельного гігантського слалома на етапі в австрійському Сімонгюге в січні.

Загалом лідерка збірної України здобула сім медалей на етапах Кубка Європи 2022/23, з них дві – найвищого ґатунку.

Таким чином, Данча зупинилася за крок від перемоги в загальному заліку. Аннамарі посіла друге місце, відставши від італійки Жасмін Коретті на 50 очок у підсумковому рейтингу Кубка Європи. Це найкращий результат в кар'єрі українки.

Раніше повідомлялося, що 19-річна українка Надія Гапатин здобула "срібло" Кубка Європи зі сноубордингу.

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