Українська спортсменка увійшла до топ-3 титулованих медалісток Паралімпіади-2022

Оксана Шишкова здобула на Іграх у Пекіні одразу 5 нагород.

Українка Оксана Шишкова стала однією з найбільш титулованих спортсменок за підсумками Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні.

30-річна представниця України, яка змагалася в парабіатлоні та лижних перегонах, завоювала у столиці Піднебесної п'ять медалей: три золоті та дві срібні.

Це дозволило їй посісти третє місце в списку найтитулованіших параатлеток Ігор у Пекіні. Шишкову випередили лише норвезький гірськолижник Єспер Педерсен та американська лижниця Оксана Мастерс, яка народилася в Україні.

Топ-5 мультимедалістів Паралімпіади-2022

1. Єспер Педерсен (Норвегія, гірськолижний спорт): 4+1+0

2. Оксана Мастерс (США, парабіатлон, лижні перегони): 3+4+0

3. Оксана Шишкова (Україна, парабіатлон, лижні перегони): 3+2+0

4. Момока Мураока (Японія, гірськолижний спорт): 3+1+0

5. Артур Боше (Франція, гірськолижний спорт): 3+0+1

Зазначимо, що Паралімпіада-2022 - четверта в кар'єрі Шишкової. Загалом вона виграла 15 медалей на зимових Паралімпіадах.

Збірна України завершила Паралімпійські ігри-2022 з 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це дозволило синьо-жовтій команді посісти друге місце в підсумковому медальному заліку після команди Китаю. Це найкращий результат в історії незалежної України.

На Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

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