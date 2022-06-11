Українська стрибунка у висоту стала переможницею етапу континентального туру в Женеві

Легкоатлетка Катерина Табашник виграла для України "золото" на турнірі зі стрибків у висоту у Женеві (Швейцарія).

Табашник була єдиною українкою, яка змагалася в секторі стрибків у висоту на турнірі в Женеві. Там їй не було рівних - Катерина піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани.

Представниця України виконала стрибок на 1,90 метра, повторивши свій найкращий результат сезону.

Срібну нагороду завоювала Барбара Шабо з Угорщини (1,87 м), а "бронза" дісталася британці Лейк Морган (1.87 м).

Зазначимо, що для Табашник це вже третя перемога у сезоні 2022 року. Раніше українка тріумфувала на турнірах в іспанській Ла-Нусії та французькому Монтреї.

І п'ята медаль загалом - на жодному з турнірів літньої частини сезону Катерина не фінішувала нижче третього місця.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що зіркова українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виборола для України "золото" Діамантової ліги.

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