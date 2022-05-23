Українська стрибунка у висоту стала переможницею міжнародного турніру в Італії

Легкотлетка Ірина Геращенко виграла турнір серії Continental Tour в Італії зі стрибків у висоту.

27-річна українка змагалася за перемогу, зокрема, з господаркою змагань Єленою Валлортігарою та британками Морган Лейк і Емілі Бортвік. Усі ці стрибунки в кар'єрі брали висоту 1.90 м та вище. Для усіх - це один з перших стартів нового сезону.

Утім, лише Геращенко зуміла підкорити цю висоту, що, зрештою, їй і дозволило здобути перемогу.

Українка розпочала змагання з планки 1.80 м, яку підкорила з першої спроби. Тоді взяла 1.85 м з першої спроби, а у секторі залишилося вже п'ять атлеток. Вирішальною стала якраз висота 1.90 м - її змогла взяти тільки Геращенко, до того ж з першого стрибка, інші атлетки не підкорили її з трьої спроб. Відтак, Ірина стала переможницею змагань.

Залишившись у секторі наодинці, Геращенко спробувала підкорити 1.93 м, проте усі три спроби виявилися невдалими.

Найкращий результат Геращенко - 1.99 м, встановлений 2019 року.

У сезоні 2021 року Геращенко виграла "срібло" чемпіонату Європи в приміщенні, а також фінішувала четвертою на Олімпіаді-2020.

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