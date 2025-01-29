Українська стрибунка у висоту стала призеркою престижного турніру в Белграді

Катерина Табашник вперше від 2023 року виграла медаль на міжнародних змаганнях.

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник здобула "бронзу" турніру Золотої серії World Athletics у сербському Белграді.

30-річна українка завершила змагання на висоті 1,90 метра, яку взяла з третьої спроби. Висота 1,92 метра нашій спортсменці не підкорилася.

"Золото" здобула дворазова медалістка чемпіонатів Європи та призерка фіналу Діамантової ліги сербка Ангеліна Топич (1,92 метра). "Срібло" виграла медалістка Євро-2022 на відкритому повітрі Марія Вукович із Чорногорії, яка взяла висоту 1,90 метра з другої спроби.

Для Табашник це перша міжнародна нагорода від 2023 року. Катерина піднялася на подіум в обох стартах нового сезону. Раніше вона виграла Меморіал імені Дем'янюка у Львові з результатом 1,91 метра.

Нагадаємо, у серпні 2022 року мати Катерини Табашник загинула внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Харкові.

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