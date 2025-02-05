Українська стрибунка у висоту з особистим рекордом сезону виграла турнір у Чехії

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник стала чемпіонкою етапу Континентального туру в чеському Тржинці.

30-річна українка перемогла з результатом 1,93 метра. Планку на цій висоті вона підкорила з першої спроби, оновивши особистий рекорд поточного сезону.

Після цього Катерина намагалась стрибнути на 1,96 метра, але це зробити їй уже не вдалося.

"Срібло" змагань здобула японка Нагіша Такахаши (1,88 метра), а "бронзу" виборола австралійка Ерін Шоу (1,84 метра).

Ще одна українка – Юлія Чумаченко – стала 11-ю з результатом 1,80 метра. Це був її перший старт цього сезону.

Таким чином, Табашник піднімалася на подіум в усіх трьох стартах нового сезону. Раніше вона з результатом 1,91 метра виграла Меморіал імені Дем'янюка у Львові, а також стала бронзовою призеркою турніру Золотої серії World Athletics у сербському Белграді, взявши висоту 1,90 метра.

Нагадаємо, у серпні 2022 року мати Катерини Табашник загинула внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Харкові.

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