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Українська стрибунка у висоту з особистим рекордом сезону здобула "срібло" на турнірі в Чехії

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Українська стрибунка у висоту з особистим рекордом сезону здобула "срібло" на турнірі в Чехії

Ірина Геращенко / Фото: Associated Press

Ірина Геращенко зупинилася за крок від золотої нагороди.

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала срібною призеркою турніру Світової серії в чеському місті Густопече.

27-річна уродженка Києва підкорила висоту 1,97 метра, показавши свій найкращий результат поточного сезону.

Геращенко нав'язала боротьбу за "золото" британці Морган Лейк, однак суперниці українки вдалося взяти планку на висоті 1,99 метра і стати переможницею змагань.

На цьому турнірі виступили ще дві українки – Катерина Табашник посіла четверте місце з результатом 1,93 метра, а Юлія Чумаченко стала сьомою (1,87 метра).

Додамо, що наприкінці січня Геращенко виграла турнір у французькому Нанті, встановивши рекорд змагань – 1,93 метра.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх з рекордом змагань виграла престижний турнір у французькому Валь-де-Реї, а Юлія Левченко стала бронзовою призеркою.

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Дата публікації
Перегляди
139
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