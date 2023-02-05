Українська стрибунка у висоту з особистим рекордом сезону здобула "срібло" на турнірі в Чехії

Ірина Геращенко зупинилася за крок від золотої нагороди.

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала срібною призеркою турніру Світової серії в чеському місті Густопече.

27-річна уродженка Києва підкорила висоту 1,97 метра, показавши свій найкращий результат поточного сезону.

Геращенко нав'язала боротьбу за "золото" британці Морган Лейк, однак суперниці українки вдалося взяти планку на висоті 1,99 метра і стати переможницею змагань.

На цьому турнірі виступили ще дві українки – Катерина Табашник посіла четверте місце з результатом 1,93 метра, а Юлія Чумаченко стала сьомою (1,87 метра).

Додамо, що наприкінці січня Геращенко виграла турнір у французькому Нанті, встановивши рекорд змагань – 1,93 метра.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх з рекордом змагань виграла престижний турнір у французькому Валь-де-Реї, а Юлія Левченко стала бронзовою призеркою.

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