Українська стрибунка у висоту здобула "золото" на престижному турнірі у Франції

Юлія Левченко виграла перший міжнародний старт поточного сезону.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" у французькому Мондевілі.
25-річна українка стала єдиною учасницею змагань, кому підкорилася висота 1,89 метра.
"Срібло" з результатом 1,86 метра виграла естонка Кармен Бруус. Бронзова нагорода дісталася француженці Солен Жикель (1,86 метра).
Hauteur Femmes— Meeting de Mondeville (@AOMH14) February 8, 2023
Yuliya Levchenko s'envole et remporte le saut en hauteur ✈️
Yuliya Levchenko 1m89
Karmen Bruus 1m86
Solène Gicquel 1m86
@stadion_actu#MeetingMondeville2023 #AOMH pic.twitter.com/qYJIOBoc8w
Для Левченко це перша перемогла на міжнародному рівні цього сезону.
Зазначимо, що минулого тижня Юлія стала бронзовою призеркою на турнірі аналогічної серії World Athletics Indoor Tour Silver у французькому Валь-де-Реї. "Золото" тих змагань з рекордом виграла інша українка Ярослава Магучіх.
Раніше повідомлялося, що українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко оформили переможний дубль на міжнародному турнірі в Чехії.
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