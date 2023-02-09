Українська стрибунка у висоту здобула "золото" на престижному турнірі у Франції

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" у французькому Мондевілі.

25-річна українка стала єдиною учасницею змагань, кому підкорилася висота 1,89 метра.

"Срібло" з результатом 1,86 метра виграла естонка Кармен Бруус. Бронзова нагорода дісталася француженці Солен Жикель (1,86 метра).

Hauteur Femmes



Yuliya Levchenko s'envole et remporte le saut en hauteur ✈️



Yuliya Levchenko 1m89

Karmen Bruus 1m86

Solène Gicquel 1m86



@stadion_actu#MeetingMondeville2023 #AOMH pic.twitter.com/qYJIOBoc8w — Meeting de Mondeville (@AOMH14) February 8, 2023

Для Левченко це перша перемогла на міжнародному рівні цього сезону.

Зазначимо, що минулого тижня Юлія стала бронзовою призеркою на турнірі аналогічної серії World Athletics Indoor Tour Silver у французькому Валь-де-Реї. "Золото" тих змагань з рекордом виграла інша українка Ярослава Магучіх.

Раніше повідомлялося, що українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко оформили переможний дубль на міжнародному турнірі в Чехії.

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