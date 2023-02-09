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Українська стрибунка у висоту здобула "золото" на престижному турнірі у Франції

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Українська стрибунка у висоту здобула "золото" на престижному турнірі у Франції

Юлія Левченко / Фото: Associated Press

Юлія Левченко виграла перший міжнародний старт поточного сезону.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" у французькому Мондевілі.

25-річна українка стала єдиною учасницею змагань, кому підкорилася висота 1,89 метра.

"Срібло" з результатом 1,86 метра виграла естонка Кармен Бруус. Бронзова нагорода дісталася француженці Солен Жикель (1,86 метра).

Для Левченко це перша перемогла на міжнародному рівні цього сезону.

Зазначимо, що минулого тижня Юлія стала бронзовою призеркою на турнірі аналогічної серії World Athletics Indoor Tour Silver у французькому Валь-де-Реї. "Золото" тих змагань з рекордом виграла інша українка Ярослава Магучіх.

Раніше повідомлялося, що українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко оформили переможний дубль на міжнародному турнірі в Чехії.

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Дата публікації
Перегляди
403
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