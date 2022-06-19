Українська стрибунка з жердиною здобула "бронзу" на турнірі у Фінляндії

Українська стрибунка з жердиною здобула "бронзу" на турнірі у Фінляндії

Українська легкоатлетка Марина Килипко стала бронзовою призеркою змагань Континентального туру World Athletics у фінському Куортане.

26-річна стрибунка з жердиною Марина Килипко змогла підкорити висоту у 4 метри 40 сантиметрів.

Переможницею турніру стала представниця Фінляндії Вільма Мурто (4,60 м). "Срібло" дісталося італійці Елізі Молінароло - вона взяла висоту 4,40 м з другої спроби, поки українці знадобилися три.

Зазначимо, що для Килипко це вже друга "бронза" поточного сезону. Раніше уродженка Харкова стала бронзовою призеркою турніру в Інсбруку (Австрія).

У червні Марина також змагалася на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті та змогла посісти там п'яте місце.

Додамо, що на Олімпійських іграх-2020 в Токіо, які відбулися в серпні минулого року, Килипко з результатом 4,50 м стала п'ятою.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал на Діамантовій лізі в Парижі.

Читайте також:

"Ще раз показали, що українці - сильна нація, яка не здається": Магучіх - про тріумф на Діамантовій лізі

"Потрібно розділяти спорт та політику": український боксер осоромився спільним фото з росіянином

Майк Тайсон записав відеозвернення до українців після неоднозначного висловлювання щодо війни з РФ