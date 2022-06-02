Українська тенісистка через прикру поразку завершила боротьбу за трофей у Італії

Українська тенісистка через прикру поразку завершила боротьбу за трофей у Італії

Українка Катаріна Завацька завершила виступи у рамках ґрунтового 60-тисячника ITF в Італії.

У матчі другого кола українка програла Деспіні Папаміхаїл із Греції - 6:0, 5:7, 4:6.

Завацька впевнено стартувала та навіть розгромила суперницю у першому сеті, однак у наступних двох відігратись не змогла.

Тенісистки провели на корті 2 години та 51 хвилину, а за цей час Завацька зробила шість брейків та програла п'ять геймів на своїй подачі.

Зазначимо також, що українська тенісистка загалом за матч виграла на 9 розіграшів більше, ніж суперниця.

Нагадаємо, що минулого місяця Завацька виграла перший парний титул у кар'єрі.

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