Українська тенісистка через прикру поразку завершила боротьбу за трофей у Італії

Українка Катаріна Завацька завершила виступи у рамках ґрунтового 60-тисячника ITF в Італії.
У матчі другого кола українка програла Деспіні Папаміхаїл із Греції - 6:0, 5:7, 4:6.
Завацька впевнено стартувала та навіть розгромила суперницю у першому сеті, однак у наступних двох відігратись не змогла.
Тенісистки провели на корті 2 години та 51 хвилину, а за цей час Завацька зробила шість брейків та програла п'ять геймів на своїй подачі.
Зазначимо також, що українська тенісистка загалом за матч виграла на 9 розіграшів більше, ніж суперниця.
Нагадаємо, що минулого місяця Завацька виграла перший парний титул у кар'єрі.
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