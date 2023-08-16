Українська тенісистка драматично втратила перемогу над п'ятою ракеткою світу на турнірі у Цинциннаті

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (№28 WTA) зазнала поразки від представниці Тунісу Онс Жабер (№5 WTA) у другому колі турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Матч тривав 2 години 44 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:7, 7:6 на користь Жабер.

Зазначимо, що суперниця українки здійснила приголомшливий камбек у вирішальному третьому сеті. Калініна веле в рахунку 5:1, проте не змогла втримати перевагу.

За проведений на корті час Ангеліна двічі подавала навиліт, припустилася 13 подвійних помилок і реалізувала 6/12 брейкпойнтів.

Огляд матчу

Калініна останньою з українок припинила виступи на турнірі в Цинциннаті. Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна через травму знялася з матчу першого кола проти експершої ракетки світу Каролін Возняцкі з Данії.

У матчі першого раунду також вилетіла Марта Костюк, а Леся Цуренко не змогла пробитися до основної сітки турніру в Цинциннаті, поступившись на старті кваліфікації.

Нагадаємо, вже 28 серпня стартує основна сітка останнього в сезоні турніру Великого шолома – US Open-2023. Там точно зіграють п'ять українок – Світоліна, Калініна, Костюк, Цуренко та Катерина Байндль. Сито кваліфікації також спробують пройти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур.

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