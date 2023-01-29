Українська тенісистка драматично здолала росіянку та виграла другий поспіль турнір у Туреччині

Українська тенісистка Анастасія Соболєва стала переможницею турніру ITF в Анталії (Туреччина).

У фінальному матчі українка обіграла росіянку Дар'ю Лодікову – 6:7(3), 7:5, 7:6(5).

Неймовірно напружений трисетовий поєдинок тривав 3 години 49 хвилин. Анастасія програла першу партію на тай-брейку, але потім виграла дві наступні.

У третьому сеті на тай-брейку Анастасія програвала 4:5 на подачі росіянки, але змогла зібратися та схилити шальки терезів на свою користь.

Для Соболєвої це другий поспіль титул на кортах Анталії. Минулого тижня вона виграла тут ще один трофей, розгромивши у фіналі іншу російську тенісистку Олександру Шубладзе.

Анастасія усьоме в кар'єрі зіграла у фіналі змагань ITF та здобула п'ятий одиночний титул.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк зупинилась за крок від фіналу парного турніру Australian Open-2023.

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