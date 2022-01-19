Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Australian Open

19-річна спортсменка перемогла суперницю з рахунком 7:6(5), 6:3.

Українська тенісистка Марта Костюк (№66 WTA) вийшла до третього кола 2022 Australian Open, перемігши в поєдинку другого раунду іспанську суперницю Сару Соррібес-Тормо (№35 WTA).

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що зустріч спортсменок завершилася із рахунком 7:6(5), 6:3. Як пише видання, відчути гру Костюк вдалося у першому сеті після рахунку 0:3, який вона швидко зрівняла.

"У другій партії Марта першою оформила брейк, але одразу захистити свою наступну подачу не зуміла. З рахунку 2:3 на користь іспанки гра раптово пішла за сценарієм українки, яка без особливих проблем взяла чотири гейми та здобула перемогу", - йдеться у матеріалі.

Наступною суперницею 19-річної тенісистки стане іспанка Паула Бадоса (№6 WTA).

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня;

Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.

Нагадаємо, що у перший змагальний день з турніру вилетіли дві наші співвітчизниці. Так, досвідчена Леся Цуренко розгромно поступилася першій ракетці планети австралійці Ешлі Барті, а Ангеліна Калініна зазнала поразки від американки Джессіки Пегули.

Предсталяти нашу країну на Australian Open залишаються дві тенісистки - Еліна Світоліна та Марта Костюк.

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