Українська тенісистка на класі вийшла до фіналу кваліфікації Roland Garros

Українка Леся Цуренко боротиметься за місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.
У другому колі кваліфікації Цуренко перемогла представницю Італії Сару Еррані.
Тенісистки провели на корті 1 годину 5 хвилин. За цей час українка не виконала жодної подачі на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації Roland Garros Цуренко зіграє проти переможниці матчу Юкі Наіто (Японія) - Катаріна Герлах (Німеччина).
Нагадаємо, що російським та білоруським гравцям дозволили грати на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, але пригрозили покаранням за відкриту підтримку війни.
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