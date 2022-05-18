Українська тенісистка на класі вийшла до фіналу кваліфікації Roland Garros

Українка Леся Цуренко боротиметься за місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

У другому колі кваліфікації Цуренко перемогла представницю Італії Сару Еррані.

Тенісистки провели на корті 1 годину 5 хвилин. За цей час українка не виконала жодної подачі на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Roland Garros Цуренко зіграє проти переможниці матчу Юкі Наіто (Японія) - Катаріна Герлах (Німеччина).

Нагадаємо, що російським та білоруським гравцям дозволили грати на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, але пригрозили покаранням за відкриту підтримку війни.

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