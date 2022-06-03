Українська тенісистка не зуміла пробитися до парного фіналу Roland Garros

Українська тенісистка Людмила Кіченок зупинилася у кроці від вирішального матчу парного турніру Roland Garros-2022.

У півфіналі турніру Великого шолома 29-річна українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії програли представницям Франції Каролін Гарсії та Крістіні Младенович.

Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 2:6.

Людмила та Олена 4 рази подали навиліт, припустилися 2 подвійних помилок і реалізували 4/7 брейк-поінти.

У фіналі Гарсія та Младенович зустрінуться з американками Джессікою Пегулою та Корі Гауфф, яка раніше також вийшла до фіналу індивідуального розряду Roland Garros.

Зазначимо, що для Людмили Кіченок це був перший у кар'єрі півфінал на турнірі Великого шолома. Раніше її найкращим результатом був чвертьфінал на Roland Garros і US Open 2019 року.

Крім того, представниця України вперше за 14 років грала в парному півфіналі турніру Великого шолома. Востаннє до цієї стадії на Roland Garros-2008 доходили сестри Альона та Катерина Бондаренко.

Людмила Кіченок - єдина українка, яка зуміла пробитися до півфіналу на Roland Garros-2022. У чвертьфіналі боротьбу завершила Марта Костюк в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе.

Нагадаємо, українська тенісистка Катаріна Завацька через прикру поразку завершила боротьбу за трофей у Італії.

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