Українська тенісистка перемогла росіянку та вийшла до фіналу кваліфікації Wimbledon-2023

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до фіналу кваліфікації Wimbledon-2023.

У другому колі відбору на турнір Великого шолома 23-річна уродженка Одеси обіграла росіянку Еріку Андрєєву, яка через війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Матч тривав майже півтори години. Українка впевнено розібралася з росіянкою за два сети – 6:3, 6:4.

За проведений на корті час Даяна тричі подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала 3 з 8 брейкпойнтів.

У фіналі кваліфікації Ястремська зіграє із представницею Швейцарії Селін Наеф.

Раніше Ястремська двічі грала в основній сітці Вімблдону (2019, 2022). Особистий рекорд українки на турнірі – четвертий раунд у сезоні-2019.

Додамо, що на старті кваліфікації Wimbledon-2023 вибули дві українські тенісистки – Дар'я Снігур та Катаріна Завацька. 21-річна Снігур поступилася Аранче Рус з Нідерландів (6:7, 4:6), а 23-річна Завацька програла британці Нейкт Бейнс (6:4, 2:6, 3:6).

В основній сітці Wimbledon-2023 розпочнуть виступи п'ять українок – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Еліна Світоліна, яка отримала вайлдкард від організаторів.

Основна сітка Wimbledon-2023 відбудеться від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди повинні підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустять гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

Читайте також:

Українська тенісистка стала чемпіонкою парного турніру WTA у Бірмінгемі

Світоліна відреагувала на свист трибун через відмову потиснути руку Соболенко на Roland Garros

"Смілива людина": Світоліна подякувала російській тенісистці, яка засудила війну РФ проти України