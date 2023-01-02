Українська тенісистка переможно стартувала в основній сітці першого турніру 2023 року

Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу змагань в Аделаїді.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу турніру WTA 500 в австралійській Аделаїді.

У першому раунді основної сітки Костюк (№69 WTA) обіграла господарку турніру Джеймі Форліс (№162 WTA).

Українка впоралася з австралійкою за підсумками трьох сетів – 1:6, 6:3, 4:6.

Суперниці провели на корті 2 години 6 хвилин. За цей час українська тенісистка тричі подала навиліт, припустилася восьми подвійних помилок і реалізувала шість з 11 брейкпоїнтів.

В 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з переможницею матчу між Оленою Рибакіною з Казахстану та п'ятою сіяною Даніель Коллінс із США.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Аделаїді також зіграє українка Ангеліна Калініна. Її суперницею у стартовому раунді буде білоруска Вікторія Азаренко.

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