Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українська тенісистка претендує на почесну нагороду WTA за підсумками 2022 року

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська тенісистка претендує на почесну нагороду WTA за підсумками 2022 року

Людмила Кіченок та Олена Остапенко / Фото: twitter.com/WTA

Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко номіновані на звання найкращого дуету року.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії претендують на звання найкращого дуету WTA за підсумками 2022 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Цього року Кіченок та Остапенко виграли два титули (WTA 250 у Бірмінгемі, WTA 1000 у Цинциннаті), дійшли до фіналу на турнірах WTA 500 у Дубаї та Істборні та зіграли у півфіналі Ролан Гаррос та Вімблдоні.

На Підсумковому турнірі WTA в американському Форт-Ворті українсько-латвійська пара зупинилася в півфіналі.

Конкурентками Кіченок та Остапенко у боротьбі за звання найкращого дуету 2022 року будуть пари Барбора Крейчикова /Катерина Синякова, Вероніка Кудерметова / Елізе Мертенс, Коко Гауфф / Джесіка Пегула та Габріела Дабровські / Джуліана Олмос.

Голосування буде проводитись серед членів міжнародних тенісних ЗМІ.

Читайте також:

"Дякую українцям за мужність": Стаховський у формі Нацгвардії попрощався з тенісом під час церемонії в Турині

"Виповнився місяць": Світоліна потішила фанатів милими фото з маленькою донечкою

Українська тенісистка сенсаційно пробилася до чвертьфіналу турніру в Токіо

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
134
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація