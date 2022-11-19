Українська тенісистка претендує на почесну нагороду WTA за підсумками 2022 року

Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко номіновані на звання найкращого дуету року.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії претендують на звання найкращого дуету WTA за підсумками 2022 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Цього року Кіченок та Остапенко виграли два титули (WTA 250 у Бірмінгемі, WTA 1000 у Цинциннаті), дійшли до фіналу на турнірах WTA 500 у Дубаї та Істборні та зіграли у півфіналі Ролан Гаррос та Вімблдоні.

На Підсумковому турнірі WTA в американському Форт-Ворті українсько-латвійська пара зупинилася в півфіналі.

Конкурентками Кіченок та Остапенко у боротьбі за звання найкращого дуету 2022 року будуть пари Барбора Крейчикова /Катерина Синякова, Вероніка Кудерметова / Елізе Мертенс, Коко Гауфф / Джесіка Пегула та Габріела Дабровські / Джуліана Олмос.

Голосування буде проводитись серед членів міжнародних тенісних ЗМІ.

Читайте також:

"Дякую українцям за мужність": Стаховський у формі Нацгвардії попрощався з тенісом під час церемонії в Турині

"Виповнився місяць": Світоліна потішила фанатів милими фото з маленькою донечкою

Українська тенісистка сенсаційно пробилася до чвертьфіналу турніру в Токіо