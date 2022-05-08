Українська тенісистка пробилася до основної сітки престижного турніру в Римі

Українська тенісистка пробилася до основної сітки престижного турніру в Римі

Українка Марта Костюк успішно подолала кваліфікацію ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

У фінальному матчі відбору українка переграла Крістіну Букшу з Іспанії (№131 WTA).

Тенісистки провели на корті 1 годину 59 хвилин. Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 5:7, 6:3.

Під час зустрічі Костюк подала п'ять ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала вісім із 16-ти брейк-поінту.

Її суперниця жодного разу не подала навиліт, один раз помилилася при введенні м'яча в гру та реалізувала п'ять із восьми брейк-поінту.

Потенційні суперниці Марти в основі: Кароліна Мухова, Аманда Анісімова, Клара Таусон, Єлена Рибакіна, Альона Остапенко, Вероніка Кудерметова чи ще одна переможниця кваліфікації.

Нагадаємо, що п'ята ракетка України Леся Цуренко допомогла із закупівлею питної води для жителів Миколаєва.

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