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Українська тенісистка прокоментувала інцидент із прапором Росії на своєму матчі Australian Open

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Українська тенісистка прокоментувала інцидент із прапором Росії на своєму матчі Australian Open

Катерина Байндль / Фото: Associated Press

Катерина Байндль зазначила, що намагалася абстрагуватися від огидної провокації фанатів.

Українська тенісистка Катерина Байндль (№95 WTA) висловилася про скандальний інцидент, який трапився під час її матчу першого кола Australian Open проти росіянки Камілли Рахімової (№110 WTA).

Як повідомлялося раніше, група уболівальників прийшла на поєдинок з прапором РФ і обличчям кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці.

"Я була дуже здивована. Дуже дивна історія. Я не знаю, були ці хлопці росіяни чи ні, тому що я не чула їхніх розмов. Мені вони не дуже були схожі візуально на росіян, здавалося, що тільки один з них, який був у "російській" футболці, а інші були іноземці.

Взагалі я намагалася максимально абстрагуватися від них. Я бачила, що вони вивісили російський прапор. Я чула, що вони підтримували Рахімову. Якихось фраз про Росію я не чула. Але ж вони явно хотіли щось цим продемонструвати. Загалом я намагалася не слухати їх, не дивитися навіть у той кут.

Я просто намагалася абстрагуватися від цієї провокації, не вступати в конфлікт, тому що для мене в пріоритеті була перемога над суперницею в грі. Звісно, емоції виникають не лише від матчу, а й від самої ситуації. Тому я робила все, щоб залишатися в "коконі", щоб не заводитися", – сказала Катерина в коментарі btu.org.ua.

Додамо, що посол України в Австралії Василь Мірошниченко вже засудив витівку фанатів, а сама Байндль відповіла їм на корті своєю перемогою над росіянкою – 5:7, 7:6, 1:6.

У другому колі Australian Open опоненткою Катерини стане американка Кеті Макнеллі (№94 WTA).

Нагадаємо, організатори першого турніру "Великого шолома" сезону-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

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Дата публікації
Перегляди
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