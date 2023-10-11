Українська тенісистка розбила росіянку та вийшла до чвертьфіналу турніру в Китаї

Ангеліна Калініна не віддала суперниці з країни-терористки жодного сету.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Чженчжоу (Китай).

В 1/8 фіналу 26-річна уродженка Нової Каховки здобула розгромну перемогу над росіянкою Вєрою Звонарьовою, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає під нейтральним прапором.

Поєдинок тривав одну годину та 36 хвилин. Перший сет українка виграла з рахунком 7:5, а у другій партії Калініна не залишила суперниці з держави-терористки жодних шансів – 6:1.

У чвертьфіналі Калініна зіграє з переможницею пари Чжен Цінь Вень (Китай) – Марія Саккарі (Греція).

Додамо, що до другого кола турніру в Китаї також вийшла українка Леся Цуренко. Її суперницею в 1/8 фіналу буде представниця Хорватії Донна Векич.

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