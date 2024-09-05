Українська тенісистка розбила росіянку та вийшла до фіналу парного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок пройшла до фіналу парного розряду US Open-2024.

У півфіналі 32-річна уродженка Дніпра в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко розгромили Чан Хао-Чін з Тайваню та "нейтральну" росіянку Вероніку Кудерметову – 6:1, 6:2.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Українка і латвійка жодного разу не подали навиліт, припустилися однієї подвійної помилки та реалізували 5 з 7 брейкпойнтів. Також на їхньому рахунку 23 віннери та 13 невимушених помилок.

У фіналі Кіченок та Остапенко зіграють проти переможниць матчу Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехія / США) – Крістіна Младенович / Чжан Шуай (Франція / Китай). Вирішальний поєдинок парного жіночого турніру Відкритого чемпіонату США відбудеться у п'ятницю, 6 вересня.

Зазначимо, що Людмила вперше в кар'єрі вийшла до фіналу US Open. Для українки це буде другий парний фінал на турнірах Grand Slam. Раніше вона разом з Остапенко програла в матчі за титул на Australian Open-2024.

Нагадаємо, в одиночному розряді US Open-2024 представниць України більше не залишилося. Найбільш вдало серед українок виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які зупинилися 1/16 фіналу.

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